المنامة– أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن اكتمال تسجيل الفرق المشاركة في النسخة الافتتاحية من تحدي مختبر مستقبل الاستدامة – التحدي الجامعي، وهي مبادرة جديدة موجهة للشباب تُقام ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، والمقرر عقدها يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ.

ويُقام تحدي مختبر مستقبل الاستدامة – التحدي الجامعي بدعم من شركة كي بي إم جي في البحرين، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة، حيث يشارك في التحدي ثماني فرق طلابية متعددة التخصصات تضم أكثر من 62 طالبًا وطالبة من مختلف جامعات مملكة البحرين. وتشمل الجامعات المشاركة مؤسسات تعليمية حكومية وخاصة، من بينها جامعة البحرين، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وبوليتكنك البحرين، وجامعة المملكة، وجامعة ستراثكلايد، وجامعة البحرين للتكنولوجيا.

ويأتي إطلاق التحدي تماشيًا مع شعار منتدى عام 2026، "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحوّل في مجالي الطاقة والمناخ"، حيث يهدف تحدي مختبر مستقبل الاستدامة – التحدي الجامعي إلى دعم بناء القدرات وتنمية رأس المال البشري من خلال إشراك طلبة الجامعات بشكل مباشر في تحديات استدامة واقعية تتماشى مع الأولويات الوطنية لمملكة البحرين والتزاماتها المناخية العالمية.

وقد صُممت هذه المبادرة لتوفير منصة منظمة تربط مشاركة الطلبة في منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بمرحلة لاحقة تشمل سباق ابتكار، وبرامج إرشاد، وأنشطة توعوية. ومن خلال هذه المراحل، يُكلف الطلبة بتطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق تتماشى مع متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمحاور الرئيسية التي تتناولها أجندة المنتدى.

وضمن إطار التحدي، ستختار الفرق المشاركة واحدًا من أربعة محاور رئيسة في مجال الاستدامة، تعكس أولويات إقليمية وعالمية رئيسية، وتشمل: التمويل المناخي وبناء المرونة، والتقنيات الداعمة لتحقيق الحياد الصفري، والطبيعة وأسواق الكربون، وبناء القدرات لتنفيذ الاستدامة. وترتبط هذه السيناريوهات ارتباطًا مباشرًا بجلسات النقاش ذات الأولوية ضمن برنامج المنتدى، بما يعزز التكامل بين مخرجات المنتدى وابتكارات الطلبة.

ويُعد الإرشاد أحد الركائز الأساسية للتحدي، حيث سيحظى كل فريق بدعم من مختصين وخبراء في مجال الاستدامة طوال فترة التحدي. كما ستتولى شركة كي بي إم جي في البحرين دورًا رئيسيًا في تنسيق جهود الإرشاد، ودعم الفرق خلال مرحلة التحدي، والإشراف على الإطار العام للتقييم.

ومن المقرر أن يشارك الطلبة في لقاء تمهيدي تعريفي قبل انعقاد المنتدى بتاريخ 24 يناير 2026، وذلك تمهيدًا لمشاركتهم في فعاليات المنتدى يوم 27 يناير. وبعد اختتام المنتدى، ستُعقد مرحلة سباق الابتكار خلال الفترة من 28 يناير وحتى 2 فبراير 2026، على أن تُختتم بتقديم المشاركات النهائية وتنظيم يوم العروض وحفل توزيع الجوائز بتاريخ 3 فبراير 2026، حيث ستعرض الفرق حلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة من الخبراء.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بلجنة التحكيم، والتي تضم ممثلين عن شركاء المنتدى ونخبة من خبراء الاستدامة، خلال الأسابيع المقبلة.

ومن خلال تحدي مختبر مستقبل الاستدامة – التحدي الجامعي، يواصل منتدى الشرق الأوسط للاستدامة تعزيز التزامه بتمكين الشباب، وتحفيز الابتكار، وبناء الجيل القادم من قادة الاستدامة، دعمًا لمسيرة مملكة البحرين نحو مستقبل أكثر مرونة وشمولًا ومنخفض الانبعاثات الكربونية.

