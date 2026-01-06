أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود مهرجان كيان للصحة والعافية إلى أبوظبي في نسخته الثانية كأكبر تجمع للصحة والعافية في المنطقة. ويقام المهرجان في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2026 على شواطئ جزيرة فاهد الهادئة، التي تعكس رؤية أبوظبي في أن تكون مركزاً عالمياً للعافية والاستدامة وجودة الحياة.

ويجمع المهرجان نخبة من خبراء العافية والمتحدثين والممارسين من مختلف أنحاء العالم، مقدماً تجربة غامرة تمزج بين الجلسات الحوارية الملهمة، والحركة، واليقظة الذهنية، وممارسات الشفاء. ويدعو مهرجان كيان الأفراد لاكتشاف جوهرهم الحقيقي من خلال تجارب منسّقة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: العقل والجسد والروح، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد للعافية ونمط الحياة الواعي.

ويقدّم برنامج نسخة 2026 مجموعة مختارة بعناية من التجارب التي تدعم الصفاء الذهني، وطول العمر، والتوازن الداخلي. كما يستضيف المهرجان نخبة من قادة العافية والمفكرين العالميين، إلى جانب مجتمع متميّز من الممارسين والمدربين المحليين والإقليميين

وتبدأ أسعار تذاكر الدخول اليومية من 275 درهماً إماراتياً، ما يجعل مهرجان كيان للصحة والعافية متاحاً لجميع الأعمار، مع إمكانية تخصيص التجربة من خلال تذاكر اليوم الواحد أو التذاكر الشاملة لثلاثة أيام.

ويتنقّل الزوّار بحرية بين ثماني مناطق مصمّمة بعناية، توفّر كل منها مساراً مختلفاً نحو العافية. وتُخصَّص منطقة العقل للجلسات الحوارية الهادفة والنقاشات الملهمة، فيما تستضيف منطقة الجسد جدولاً متنوعاً من تجارب الحركة والممارسات الجسدية. أما مساحة الروح، فتقدّم لحظات أكثر هدوءاً وتأملاً من خلال جلسات التأمل، والعلاج بالصوت، وتمارين التنفّس، وغيرها من ممارسات الشفاء.

ويضيف القلب بُعداً إبداعياً ومجتمعياً للتجربة، حيث يجمع الزوّار من خلال رحلات موسيقية حيّة ولحظات مشتركة تعزّز الترابط الإنساني.

ويعود مركز طول العمر هذا العام بحلّة أكبر، ليتيح للزوّار استكشاف أحدث ابتكارات العافية، من تقنيات تحسين الأداء الحيوي إلى الجلسات القائمة على أسس علمية لتحسين جودة الحياة.

كما يقدّم سوق “Feel Good” تجربة تسوّق منسّقة تحتفي بأسلوب الحياة الصحي، مع خيارات متنوعة من منتجات العافية إلى جانب مفاهيم الطعام والشراب الواعي. ولحاملي التذاكر المميّزة، توفّر الردهة المميّزة مساحة ضيافة راقية مصمّمة للراحة والهدوء وتجربة عافية متقدّمة، تشمل مناطق استرخاء مميّزة، ومشروبات صحية، وأولوية الدخول، ومساحات هادئة بين الجلسات، إضافة إلى لقاءات حصرية مع المتحدثين.

أما منطقة الأطفال، فتوفر بيئة مرحة وهادفة للعائلات والزوّار الصغار، من خلال ورش عمل مشتركة بين الأهل والأطفال وأنشطة لعب إبداعية تشجّع الأطفال على استكشاف مفاهيم العافية بأسلوب تفاعلي، ما يجعل مهرجان كيان تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة.

ويُعدّ عودة مهرجان كيان للصحة والعافية خطوة ضمن مسيرة جزيرة فاهد لتصبح الوجهة الساحلية الأبرز للعافية في أبوظبي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ورؤية طول العمر الصحي 2030.

وتتيح التذاكر اليومية، التي تبدأ من 250 درهماً إماراتياً، الوصول إلى مجموعة متكاملة من تجارب العقل والجسد والروح. ويمكن للزوّار الاطلاع على جدول فعاليات مهرجان كيان للصحة والعافية (قريباً) وحجز أماكنهم للمشاركة في أنشطة تشمل اليوغا، والبيلاتس، والعلاج بالصوت، والممارسات الجسدية، وتمارين التنفّس، إلى جانب الجلسات الحوارية المميّزة التي يقودها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين

جدول البرامج: https://kayanwellnessfestival.com/experiences/

نبذة عن مهرجان كيان للصحة والعافية

يعد مهرجان كيان للصحة والعافية أكبر مهرجان للصحة والعافية في المنطقة، ويقام سنوياً في أبوظبي، بتنظيم من شركة لينك فيفا وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. وحصد المهرجان جوائز عدة، من بينها جائزة أفضل مهرجان للعام ضمن معرض الشرق الأوسط للفعاليات، ويجمع نخبة من قادة العافية العالميين والمعالجين والخبراء والممارسين على مدار ثلاثة أيام من التجارب التحويلية عبر مناطق غامرة مخصصة للعقل والجسد والروح والقلب والأطفال وطول العمر.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 15000 زائر، مقدماً برنامجاً شاملاً يضم جلسات يقظة ذهنية وورش حركة ولياقة وعلاجاً بالصوت وأنشطة تركز على طول العمر وتحسين الأداء الحيوي وتجارب عافية عائلية ومتاجر ومنافذ للمأكولات والمشروبات وبرامج ثقافية مجتمعية. ويلعب المهرجان دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للعافية، من خلال تسليط الضوء على أحدث الممارسات والابتكارات وتشغيل الفعاليات المستدامة ودعم منظومة إقليمية متنامية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة kayanwellnessfestival.com أو متابعة @kayanfestival على منصات التواصل الاجتماعي.

-انتهى-

#بياناتحكومية