باقات حصرية للإقامة في فندق نِست، أحدث مرافق الضيافة من أرادَ بالجادة

عروض ضوئية مبهرة للطائرات وبرامج ترفيهية عائلية في مَسار ومساكن نَسمَة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن برنامج فعالياتها بمناسبة رأس السنة الجديدة في مجتمعاتها المتكاملة بالشارقة، مع إتاحة الفرصة أمام الزوار ولأول مرة للإقامة في فندق نِست، أحدث مرافق الضيافة من أرادَ بالجادة والمصمم بأسلوب ذكي وحديث.

وستبدأ الفعاليات عند الساعة 7 مساءً في كل من الجادة ومَسار ومساكن نَسمَة، حيث تستقبل المجتمعات الثلاثة السكان والزوار ضمن أجواء ممتعة وحيوية، مع عروض ترفيهية متنوعة لجميع أفراد العائلة حتى لحظة الاحتفال عند منتصف الليل.

وستقام فعاليات الجادة في مجمّع مدار، المنطقة الترفيهية الرئيسية في المجتمع، حيث يتضمن البرنامج عروضاً عائلية مميزة تشمل عرضاً مبهراً للطائرات بدون طيار تليه عروض الألعاب النارية مع حلول منتصف الليل. وستتضمن الاحتفالات أيضاً عروضاً موسيقية متنوعة وفرقة موسيقية متنقلة في أنحاء الجادة، إضافة إلى برنامج منطقة الألعاب التي تتضمن أنشطة فنية وموسيقية للأطفال، وركناً للرسم على الوجوه، واستوديو تصوير.

أما في مَسار، فستتضمن الفعاليات عرضاً ضوئياً للطائرات بدون طيار مستوحى من الألعاب النارية. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية الموجهة للعائلات مثل عروض الدي جيه المباشرة، والعروض الموسيقية المتنوعة، وبرامج منطقة الألعاب التي تتضمن أنشطة للأطفال، وركناً للرسم على الوجوه، واستوديو للتصوير.

وفي مساكن نَسمَة، ستُقام الفعاليات في حديقة نَسمَة سنترال، حيث سيتم تنظيم برنامج احتفالي مميز للعائلات والأطفال يشتمل على عروض موسيقية، وألعاب تفاعلية، وأنشطة عائلية مبهجة تلائم مختلف الأعمار.

وسيتمكن زوار الجادة وللمرة الأولى من الحصول على باقاتٍ حصرية للإقامة في فندق نِست، أول الفنادق الذكية من أرادَ، والذي يوفر فرصة مميزة للإقامة ضمن أحياء مجتمع الجادة والاستمتاع بكافة الأنشطة والفعاليات في جميع أنحاء المجتمع. ويقدّم الفندق، والذي يضم 395 غرفة، باقات مخصّصة للعائلات بمناسبة ليلة رأس السنة، تُمكّن الضيوف من الإقامة على بُعد مسافة قصيرة من عروض الطائرات بدون طيار والألعاب النارية. وتبدأ أسعار الباقات من 446 درهماً لليلة الواحدة للأزواج، شاملة وجبتي الإفطار والعشاء، ومن 733 درهماً للعائلات.

وتعليقاً على ذلك، قال أميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات – قطاعات الضيافة والترفيه في أرادَ: "تعكس فعاليات رأس السنة لهذا العام التزام أرادَ بتوفير تجارب مجتمعية مرحة للجميع، تجمع بين الترفيه العائلي والضيافة العصرية. ونفخر هذا العام بإطلاق فندق نِست ضمن الجادة، ليكون نقطة انطلاق مثالية للزوار للاستمتاع بجميع الأنشطة في موقع واحد".

وستكون جميع الفعاليات مجانية لسكان المجتمعات الثلاثة والعائلات من الأحياء المجاورة. وستقوم فرق إدارة المجتمعات في أرادَ بالتنسيق مع شرطة الشارقة لتنظيم الحركة المرورية وتوفير المواقف للزوار.

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والاسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

