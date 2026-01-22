أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تتصدر أبوظبي أجندة الفعاليات العالمية في مجال التحكيم، مع انعقاد قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم في 28 يناير الجاري من الساعة 4 إلى 6 مساءً،و التي سيتبعها حفل استقبال ، وذلك بالتزامن مع استضافة المؤتمر السنوي السابع والعشرين ليوم التحكيم الخاص بالرابطة الدولية للمحامين خلال يومي 28 و29 يناير 2026.

وستضع القمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم ومحكمته في صميم النقاشات العالمية حول مستقبل تسوية المنازعات، من خلال جمع نخبة من كبار القضاة، وأبرز ممارسي التحكيم الدوليين، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى حول الدور المتطور للمحاكم ومؤسسات التحكيم في تطوير أطر فعّالة وحديثة لتسوية النزاعات تواكب متطلبات المستقبل.

وقال سعادة الدكتور علي بن حرمل، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم:

"يؤكد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه ببناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تواكب متطلبات التجارة العالمية، واستضافة قمة المحكمة في الوقت الذي يتواجد فيه وفد الرابطة الدولية للمحامين في أبوظبي للمشاركة في أهم فعالياتها السنوية في مجال التحكيم، يضع مركزنا ومحكمة التحكيم في قلب النقاشات المتعلقة بإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ تحافظ على العلاقات التجارية وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع".

من جانبها، قالت السيدة ماريا شديد، رئيسة محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم:"إن محكمة التحكيم لدينا، التي تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التحكيم ممن يتمتعون بعقود من الخبرة، تلتزم بالحفاظ على النزاهة الإجرائية، وتعزيز التكامل بين المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم، وضمان أن يحقق التحكيم نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ وفي الوقت المناسب للأطراف في المنطقة والعالم".

ويُعقد المؤتمر الكامل ليوم التحكيم الدولي لعام 2026 في 29 يناير بفندق روزوود من تحت شعار "آفاق جديدة"، حيث يستعرض كيف تسهم التكنولوجيا والقطاعات الناشئة والتحولات العالمية في إعادة تشكيل مشهد التحكيم الدولي. وفي هذا الإطار، توفر قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم منصة متخصصة لأعضاء المحكمة لاستعراض آليات عمل المؤسسة وأولوياتها الاستراتيجية. ومن خلال تنظيم قمة المحكمة بالتزامن مع فعاليات يوم التحكيم الدولي، يجدد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه المشترك بتعزيز الحوار البناء داخل الأوساط القانونية والتجارية العالمية.

ويشكل النمو المتواصل والاعتراف الدولي المتزايد بمكانة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم قاعدة قوية لانعقاد قمة هذا العام، حيث حصل المركز في عام 2025 على جائزة "مؤسسة التحكيم التي تركت انطباعاً مميزاً" ضمن جوائز المراجعة العالمية للتحكيم (GAR Awards)، في انعكاس واضح لتصاعد حضوره العالمي.

كما أسهم إطلاق النسخة العربية الرسمية لقواعد التحكيم الخاصة بالمركز خلال أسبوع دبي للتحكيم في تعزيز سهولة الوصول والشمولية على مستوى المنطقة. ومن المقرر أن يعلن المركز خلال القمة المقبلة عن إطلاق مجموعتين جديدتين من القواعد، بما يوسّع نطاق خدماته بشكل كبير ليشمل تفادي النزاعات إلى جانب تسويتها. وتؤكد هذه القواعد الجديدة التزام المركز المستمر بالابتكار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مع تركيز خاص على آليات تفادي النزاعات، انسجاماً مع التوجه العالمي نحو اعتماد أساليب أكثر استباقية في تسوية المنازعات، بما يسهم في الحفاظ على العلاقات التجارية وتعزيز استقرار المشاريع.

ومع تبقي أسبوع واحد على انطلاق الحدث، لا يزال باب التسجيل مفتوحاً أمام المتخصصين في التحكيم، والمستشارين القانونيين في الشركات، وممثلي الجهات الحكومية، وقادة قطاع الأعمال من داخل الدولة وخارجها. ويُنصح الراغبون بالمشاركة بالمبادرة إلى حجز مقاعدهم في أقرب وقت، نظراً للإقبال الكبير المتوقع على الحدث.

للتسجيل، يُرجى زيارة صفحة التسجيل الرسمية عبر قنوات فعاليات مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: https://ow.ly/qB5Q50XRQXM

