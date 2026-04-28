أتمت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، العاملة بمجال الاستثمار والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، صفقة رفع حصتها لـ 80.01% في شركة أولام الزراعية القابضة السنغافورية، وفق بيان شركة سالك على موقعها الرسمي الاثنين.

التسلسل الزمني للصفقة

كانت شركة "سالك" في فبراير 2025، أعلنت توقيعها اتفاقية لزيادة حصتها في شركة أولام الزراعية من 35.43% إلى 80.01% ، مشروطة باستكمال جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وتضمن الاتفاقية خيار لـ "سالك" لشراء الحصة المتبقية التى تمثل 19.99% خلال 3 سنوات من تاريخ إتمام الصفقة. وفق بيان سابق لسالك.

وبحسب بيان الاثنين، تم إتمام الصفقة الجديدة بقيمة إجمالية 7 مليار ريال سعودي ( 1.9 مليار دولار ) فيما قدرت صفقة شراء ال 35.43% التي تم الإعلان عنها في مارس 2022 ب 1.2 مليار دولار، بحسب بيان سابق لسالك.

خلفية سريعة عن الشركات

(وفق المواقع الرسمية للشركات)

تأسست "سالك" عام 2009، وهي متخصصة في الاستثمار بقطاعى الأغذية والزراعة، وتدير أصول تصل لـ 7 مليار دولار، ولديها 12 استثمار محلي وعالمي في السعودية + كندا، الهند، أوكرانيا، البرازيل، أستراليا وسنغافورة.

هذا فيما تعمل أولام الزراعية القابضة في مجال الأغذية، الأعلاف والألياف الزراعية، وتتواجد في أكثر من 30 دولة، وتمتلك مجموعة أولام القابضة التي تعمل في مجال الأغذية والزراعة أيضا نحو 64.57% منها، والتى تعد من ضمن أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة.

