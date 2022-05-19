استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على 5% من شركة Nintendo لصناعة الألعاب اليابانية، مقابل 2.98 مليار دولار، بحسب بيان نقلته عدة وسائل إعلام عالمية الأربعاء.

وحسب بلومبرغ، تعد هذه الصفقة ثالث استثمار للصندوق السيادي – الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار - في شركة ألعاب يابانية في ظل انتعاش الصناعة.

في فبراير أعلن الصندوق عن حصص تزيد عن 5% في شركتين يابانيتين أخريين للألعاب، مع تراجع قيمة الشركات اليابانية بالدولار بسبب السياسة فائقة السهولة لبنك اليابان النقدية، واندفاع الين إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار، حسب الفاينانشيال تايمز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل Yasmine.Saleh@lseg.com)

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