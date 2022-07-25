ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي (مصر) – العائدة على حقوق مساهمي البنك – خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي لتصل إلى 3.51 مليار جنيه (185.5 مليون دولار)، وفقا للبيانات المالية المجمعة الصادرة، يوم الاثنين.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، قفزت الأرباح العائدة على حقوق مساهمي البنك وهو أكبر بنك خاص في مصر بنسبة 27.6% مدعومة بزيادة الدخل من العائد والأتعاب والعمولات.

تأسس البنك التجاري الدولي - مصر عام 1975 ولديه 190 فرع، وهو مدرج في البورصة المصرية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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