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ارتفع صافي ربح بنك الرياض السعودي خلال النصف الأول من 2022 بنسبة 10.4% على أساس سنوي، مدعوم بارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله ارتفاع جزئي في إجمالي المصروفات.

وفقا لبيانات البنك المالية المرسلة لبورصة السعودية يوم الخميس، سجل صافي ربح البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام 3.16 مليار ريال (842.7 مليون دولار) مقابل 2.87 مليار ريال (765.3 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل من العمولات والتمويل والاستثمارات بنحو 14.3% على أساس سنوي في أول 6 أشهر إلى 5.29 مليار ريال (1.4 مليار دولار).

نبذة عن بنك الرياض

(حسب موقعه الرسمي)

هو بنك سعودي بدأ نشاطه عام 1957 ويقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية والتقليدية، ويبلغ رأس المال 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) نحو 21.8% من أسهمه، ولدى البنك 237 فرع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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