أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بزيادة رأس مال الشركة بـ150% أو بـ 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار) ليصبح بعد الزيادة 50 مليار ريال.

وارتفعت أسهم الشركة نحو 8% بعد الإعلان عن التوصية لتصل إلى 108 ريال للسهم، وتقلص خسائرها منذ بداية العام إلى -3.78% الساعى 1:10 مساء بتوقيت دبي.

وقالت الشركة في بيان يوم الأحد إن زيادة رأس المال تأتي بهدف "التوسع والنمو… من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة".

وأوضحت أن الزيادة ستكون عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 30 مليار ريال سعودي من الأرباح المحتجزة (توزيع الأرباح في صورة أسهم) ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

وستقوم الشركة، التي تمتلك الحكومة السعودية 64 % منها، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بموجب تلك الزيادة في رأس المال بإصدار 30 مليار سهم جديد.

كما قالت الشركة أن مجلس إدارتها أوصى بخفض سياسة توزيع الأرباح من ريال لكل سهم إلى 40 هللة عن كل ربع سنة ولمدة ثلاث سنوات.

وتأسست "إس تي سي" عام 1998 وهي مدرجة في البورصة السعودية وتعمل في إنشاء، إدارة، تشغيل، وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة، وتستثمر في شركات اتصالات ببلاد أخرى منها: البحرين، والكويت، ولديها 17 شركة تابعة، بحسب بيانات الشركة على موقع البورصة.

(إعداد: مريم عبد الغني. تحرير أحمد فتيحة: ahmed.feteha@lseg.com)

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