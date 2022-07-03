أعلنت شركتان التعاقد مع عملاق النفط السعودي أرامكو لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز بقيمة 118 مليون ريال سعودي (31 مليون دولار).



وقالت الشركة العربية للأنابيب في إفصاح لسوق المال السعودي اليوم،إنها فازت بعقد توريد قيمته 60 مليون ريال يمتد لـ12 شهر، من المتوقع أن ينعكس أثره المالي على الشركة الربع الثاني للسنة المالية 2023.



فيما كشفت الشركة السعودية لأنابيب الصلب الخميس الماضي، تعاقدها على توريد أنابيب بقيمة 58 مليون ريال سعودي في عقد لمدة عام، وتوقعت انعكاس أثره على ميزانيتها خلال الربع الأخير من 2022 والربع الأول من العام المقبل.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)

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