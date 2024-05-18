قال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات المصرية، إن المجموعة تعتزم بدء إنشاء فندق جديد بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر سبتمبر المقبل، كما تعتزم تنفيذ مشروع في الساحل الشمالي لمصر بشراكة مع مطور عقاري.

وتأسست بيك الباتروس، وهي إحدى أكبر المجموعات السياحية في مصر، في عام 1992. وتمتلك 25 فندق في الغردقة، ومرسي علم، وسهل حشيش، وشرم الشيخ، بالإضافة إلى فنادق في المغرب، ولديها حوالي 14 ألف غرفة فندقية.

وقال أبو علي، في تصريحات خلال افتتاح الشركة فندقين في مرسى علم، إن شركته ستبدأ في سبتمبر القادم في إنشاء فندق جديد في نفس المدينة على مساحة 280 ألف متر بسعة فندقية 800 غرفة، متوقعا أن يتم افتتاحه خلال عام.

ولم يذكر رئيس المجموعة استثمارات المشروع، لكنه قال إن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية تتراوح من 80 إلى 100 ألف جنيه.

وتمتلك المجموعة حاليا 3 آلاف غرفة فندقية في المدينة منها ألف غرفة في ثلاثة فنادق داخل منتجع بورتو غالب، وألف غرفة في منتجع بورتو فينو، وألف أخرى في منتجع سي ورلد.

وتكثف شركات عاملة في قطاع الضيافة في مصر، جهودها لرفع طاقتها الاستيعابية من الغرف الفندقية في مختلف المناطق، في ظل سعي مصر لمضاعفة عدد السائحين الوافدين إليها ليبلغ 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فيما تشهد مدن البحر الأحمر زخم مؤخرا مع اهتمام السعودية بتطوير الجانب الآخر من ساحل البحر.

الساحل الشمالي

كما تعتزم الشركة تنفيذ مشروع فندقي "ضخم" فضلا عن وحدات عقارية، مع شركة بالم هيلز على أرض تمتلكها الباتروس تبلغ مساحتها 600 ألف متر، وفق رئيس المجموعة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وعن التوسعات الخارجية قال أبو علي، إن الشركة ستفتتح فندقين جديدين في المغرب نهاية العام الجاري في مدينتي مراكش وأغادير ليصل عدد فنادق المجموعة في المغرب إلى 5 فنادق.

وتوقع أبو علي، أن يرتفع عدد زوار فنادق المجموعة إلى 1.5 مليون سائح هذا العام، من 1.35 مليون سائح العام الماضي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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