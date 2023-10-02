قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار يوم الاثنين، إن خط أنابيب نقل النفط من العراق إلى تركيا "جاهز للتشغيل".

"خط الأنابيب جاهز للتشغيل وخلال هذا الأسبوع سنبدأ بتشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا وبعد استئناف عمليات النفط سيكون باستطاعته توريد نصف مليون برميل للأسواق العالمية"، وفق ما صرح به بيرقدار خلال مؤتمر أديبك الذي ينعقد من 2-5 أكتوبر في أبوظبي.



وقال الوزير، إن خط الأنابيب توقف عن العمل بعد أضرار لحقت به بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي والفيضانات.



ووفق وسائل إعلام، توقف تدفق خط الأنابيب العراقي التركي بعد أن حصلت وزارة النفط العراقية على حكم نهائي لصالح العراق، صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس مارس 2023 يقضي بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد مقابل سماحها بتصدير النفط من إقليم كردستان بشمال العراق دون تصريح من حكومة بغداد.



وتحصل تركيا على الخام المنتج من حقول كردستان - وهو إقليم يعيش فيه أكراد العراق ويتمتع بحكم ذاتي وترى حكومته أن لديها الحق في التصرف في موارده - عبر خط أنابيب ينتهي في أراضي تركيا ثم تبيعه من خلال عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.



وأفادت وكالة رويترز يوم الاثنين أن بغداد وأنقرة اتفقتا في وقت سابق على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب، الذي يمر عبر منطقة زلزالية، لاستئناف التدفقات فيما نقلت الشهر الماضي عن وزير الطاقة التركي إن بلاده تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد العراق، الذي لديه قضية إنفاذ معلقة ضد تركيا، بحسب رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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