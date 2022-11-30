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أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الأربعاء، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اكتشفت حقلين للغاز الطبيعي في شرق المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأضاف وزير الطاقة أن الحقلين المكتشفين هما حقل "أوتاد" وحقل "الدهناء" للغاز الطبيعي.
وتقع أغلب حقول النفط والغاز السعودية في شرق المملكة.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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