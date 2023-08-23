قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، إن بلاده ستزيد صادرات الغاز من حقل تمار البحري الإسرائيلي إلى مصر.

وأضاف الوزير، عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا)، أن هذه الخطوة ستزيد من إيرادات بلاده وستوطد العلاقات بين إسرائيل ومصر، موضحا أن زيادة صادرات الغاز تأتي بعد التأكد من تأمين إمدادات الغاز للاقتصاد الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام.

وبدأت إسرائيل في تصدير الغاز من حقول بحرية إلى مصر في عام 2020 في إطار اتفاق بين البلدين. ووقع البلدان العام الماضي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وتسعى مصر، التي تمتلك محطات لإسالة الغاز، إلى أن تصبح مركز للطاقة من خلال بيع ما تنتجه من الغاز وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال الشهور الـ 5 الأولى من عام 2023، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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