يشارك وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، بمؤتمر للسياحة تنظمه الأمم المتحدة في السعودية، الأربعاء، في أول زيارة علنية من نوعها، في ظل تنامي الحديث عن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض، حسب وسائل إعلام.



وتستمر زيارة كاتس يومين، وسيشارك في المؤتمر الذي تنظمه منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة بالرياض خلال يومي 27 و 28 سبتمبر الجاري، فيما تحتفل السعودية هذا الأسبوع بعيدها الوطني.



وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأسبوع الماضي، متحدثا عن المحادثات الرامية لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل: "كل يوم نقترب أكثر"، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن القضية الفلسطينية تظل نقطة مهمة للمفاوضات.



ولا تجمع السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، وهو أمر تتوق إليه تل أبيب وأعلنت مرارا رغبتها في تحقيقه، لكن الرياض تشترط قيام دولة فلسطين كأمر أساسي من أجل إقامة علاقات مع إسرائيل. فيما تسعى الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق "تاريخي" لإقامة علاقات بين البلدين، كما توسطت من قبل في اتفاقات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية.



وحسبما نقلت وسائل إعلام عن بيان لوزارة السياحة الإسرائيلية، فإن كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفد رسمي إلى السعودية، وقال "سأعمل على إقامة تعاون لتعزيز السياحة والعلاقات الخارجية لإسرائيل".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا





