



رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أول إصابة بجدري القردة، لزائرة من غرب أفريقيا تبلغ من العمر 29 عام بحسب ما نقلته وام، وكالة الأنباء الرسمية للدولة يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان أن المصابة تتلقى الرعاية الطبية، ويتم فحص المخالطين لها ومتابعتهم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن هناك 131 حالة مؤكدة و106 حالة اشتباه بجدري القردة حول العالم منذ بدء تفشي الفيروس هذا الشهر.

(إعداد:أماني رضوان ، تحرير: شريف طارق ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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