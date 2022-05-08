أدى استحواذ إيلون ماسك على تويتر إلى زيادة التكهنات حول إذا ما سيستخدم أغنى رجل في العالم المنصة لدعم العملات المشفرة والتي يعتبر ماسك من أهم المصدقين فيها.

قيادة ماسك لتويتر "قد تدعم بشدة استخدام العملات المشفرة في الاقتصاد، خصوصًا لو تم قبولها على تويتر...وهذا قد ينقل اسعار العملات لمستوى جديد، ويحقق طفرة في تقييم شركات التداول نفسها" وفقا لما قاله محمد عكاشة الشريك الإداري في Disruptech Ventures، وهو صندوق استثمار لدعم الخدمات الرقمية ومقره مصر.

وكانت شركة بينانس - وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم - قد أعلنت الخميس استثمار 500 مليون دولار في صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر.

وهذا الاستثمار جزء من نحو 7 مليار دولار جمعها ماسك من عدة مستثمرين لدعم استحواذه على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، تضمنت شركات تعمل في مجالات مختلفة ومنها Oracle وهي أحد أكبر شركات البرمجة وقواعد البيانات في العالم.

"المستثمرون الداعمون لماسك، يفكرون بشكل أساسي في الربح، لكن ربما يكون للتعاون بين بينانس وتويتر منفعة تبادلية مستقبلية تحدث نقلة نوعية للعملات المشفرة،" بحسب عكاشة.

واعتاد ماسك، وهو مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، على التحدث علنًا عن العملات الرقمية، وتحديدًا عملة "دوجكوين"، والتي يتأثر سعرها سلبًا وايجابًا بأخبار الملياردير الجنوب أفريقي بسبب حيازته لها.

لكن عبد العزيز البغدادي، مدير محافظ مقيم في قطر، يرى أن استخدام ماسك للمنصة للكتابة حول العملات المشفرة لا يتخطى تأثيره pump و dump لعملة ما، لكن لا يمكنه تحريك سوق العملات المشفرة الذي تقوده بيتكوين وليس دوجكوين التي يدعمها.

"تويتر شركة أمريكية و تحكمها قوانين السوق الأمريكي، فبدون تشريعات واضحة سيظل التعامل في العملات المشفرة محدود جدا" حسب ما قاله عبدالعزيز لزاوية عربي.

ويضيف "كل العملات المشفرة في حركة سعرية تصحيحية هابطة منذ شهور بالفعل، بيتكوين منخفض تقريبا 50% حتى باقي العملات منخفضة أكثر من 90% .. ما يمكن أن يحرك السوق هو أخبار قضايا العملات الأخرى العالقة أو أخبار سياسية أو اقتصادية من البنك الفيدرالي لكن ليس إيلون ماسك".

وتستحوذ صفقة تويتر على اهتمام كبير، كونها مغلفة بكثير من الغموض حول أسباب الاستحواذ ومصير الشركة التي ينوي ماسك تحويلها إلى شركة خاصة.

ويقول عكاشة أن الصفقة قد تنضوي على دوافع سياسية لماسك مدعومة من جهات أمريكية لاقتناص موقع تواصل بحجم تويتر، ولكن للصفقة أيضًا جانب مالي مهم لأنه "وفقا لكثير من التحليلات تويتر مقيمة في البورصة بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، ما يعني توقعات بنمو ملحوظ خلال عامين أو ثلاثة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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