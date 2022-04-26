ارتفعت أرباح مجموعة الإمارات للاتصالات "&e" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.6% مع ارتفاع طفيف في الإيرادات.

وبلغت أرباح الشركة الفصلية 2.4 مليار درهم فيما بلغت الإيرادات 13.3 مليار درهم بزيادة 0.8% على أساس سنوي، بحسب بيان للشركة منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وخلال الربع ارتفع عدد مشتركي الشركة بنسبة 2% إلى 159 مليون مشترك، وعدد المشتركين في الإمارات إلي 13.1 مليون مشترك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتأسست المجموعة عام 1976 في الإمارات، وتعمل في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ويمتلك جهاز الإمارات للاستثمارات 60% من أسهمها، وفقا لموقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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