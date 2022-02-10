سجلت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية زيادة في صافي الأرباح السنوية بنسبة 87% على أساس سنوي، لتبلغ 84 مليون دولار أمريكي لعام 2021، مقارنة بـ 45.1 مليون دولار في عام 2020.

أسباب ارتفاع الأرباح

(بحسب بيانات للشركة)

أرجعت الشركة تلك الزيادة في صافي الأرباح السنوية إلى تحسن مساهمات أداء جميع الأعمال طوال عام 2021، إذا زاد دخل الأنشطة المصرفية الاستثمارية، والأنشطة المصرفية التجارية، والأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.

وقامت المجموعة باستثمارات جديدة في العام الماضي بأكثر من مليار دولار في قطاعات الخدمات اللوجستية الدولية والرعاية الصحية والتعليم، منها استثمارات في منشأة لوجستية رئيسية لشركة فيديكس في الولايات المتحدة، وأحد كبار مزودي الرعاية الصحية المتعددة التخصصات في الإمارات شركة "ملتي سبيشلتي هيلث كير بارتنر هولدنق لمتد".

وارتفع إجمالي أصول المجموعة من نحو 6.6 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 8.1 مليار دولار في 2021.

وجي إف إتش هي بنك استثمار مقرها في البحرين تأسست قبل 20 عام وتعمل في 4 مجالات هي: إدارة الاستثمار، والتطوير العقاري، وإدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية، ولديها محفظة استثمارات بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وآسيا. والمجموعة مدرجة بثلاث بورصات هي البحرين والكويت ودبي، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، ahmed.feteha@refinitiv.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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