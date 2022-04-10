ارتفع صافي أرباح شركة المراعي السعودية للألبان والمنتجات الغذائية بنحو 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 420.5 مليون ريال سعودي (112 مليون دولار)، مقابل نحو 386 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية للشركة المنشورة يوم الأحد، ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة نفسها بنحو 23.6%، لتبلغ 4.5 مليار ريال مقارنة بـ 3.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن الارتفاع في صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، خاصة في قطاعي المخبوزات ومنتجات الألبان ومشتقاتها.

وأرجعت الشركة النمو في الإيرادات إلى "تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد-19) والقيود المفروضة عليها، عودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الزوار للمنطقة".

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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