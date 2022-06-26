ارتفعت أرباح جهينة، أكبر مصنعي الألبان في السوق المصري، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتستمر الشركة في تحقيق معدلات نمو جيدة بالرغم من القبض على مؤسسها ومديرها التنفيذي منذ أكثر من عام.



وارتفعت الأرباح المجمعة للشركة إلى 142 مليون جنيه (8 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 123 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من نمو المبيعات 29% إلى 2.4 مليار جنيه.

وفقد سهم الشركة نحو 2% من قيمته منذ بداية العام، ليُتداول حول مستوى 7.2 جنيه في القاهرة اليوم.

وتواجه الشركة المتاعب منذ ديسمبر 2020 عندما تم التحفظ على رئيس مجلس إدارتها صفوان ثابت على ذمة تحقيقات، وفق ما أعلنته الشركة حينها. وفي فبراير 2021 تم التحفظ على نجله سيف. ولم يطلق سراحهما أو يتم الحكم عليهم حتى الآن.

مصر تتحفظ على رجل الأعمال صفوان ثابت على ذمة تحقيقات

وفي مايو الماضي رفعت شركة بلدنا القطرية حصتها في جهينة إلى أكثر من 10%، ضمن سلسلة استحواذات خليجية على حصص في شركات مصرية ناجحة.

تأسست جهينه للصناعات الغذائية عام 1983، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي.



وتقوم الشركة حاليًا بتشغيل 4 مصانع تابعة وشبكة توزيع تغطي نحو 65 ألف منفذ تجزئة في مصر، ومزرعة ألبان تبلغ مساحتها 550 فدان وتبلغ طاقتها الاستيعابية 8 آلاف بقرة.

(إعداد: فريق التحرير. للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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