تستهدف شركة النيل للطيران المصرية زيادة أسطولها من الطائرات إلى 15 طائرة بحلول عام 2027، بزيادة أكثر من الضعف حيث تمتلك الشركة الآن 7 طائرات، وفق تصريحات لمحمد الشريف رئيس القطاع التجاري بالشركة خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

والنيل للطيران هي واحدة من أكبر شركات الطيران الخاصة في مصر، وتسير رحلاتها عبر 8 دول و29 مطار، وملكيتها مقسمة بين مستثمرين مصريين بحصة 60% ورجل الأعمال السعودي ناصر الطيار بحصة 40%، وفق موقعها الإلكتروني والمؤتمر الصحفي.

وبدأت الشركة رحلاتها عام 2011 بطائرتين مستأجرتين.

وستقوم الشركة بزيادة أسطولها من خلال التأجير وليس الشراء، بحسب ما أُعلن خلال مؤتمر الأربعاء.

وقال الشريف إن "زيادة الطلب على الطائرات من جانب شركات الطيران الخليجي تسبب في تأخير تسليم الطلبيات الجديدة إلى نحو 5 سنوات لذا سيتم التأجير".

يأتي سعي الشركة لمضاعفة أسطولها في وقت يشهد توقعات إيجابية لقطاع الطيران، إذ يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) أن إيرادات قطاع الطيران خلال 2024 ستصل إلى مستوى قياسي مع زيادة عدد الرحلات الجوية.

وتستحوذ شركة النيل للطيران في الوقت الراهن على نحو 5% من حجم الحركة في مطار القاهرة الدولي، وهو المطار الرئيسي في العاصمة القاهرة، وفق رئيس القطاع التجاري بالشركة.



وعلى صعيد آخر، أعلنت "النيل للطيران" الأربعاء بدء تسيير رحلات خط جديد بين القاهرة ونجران بالسعودية بداية من 24 يناير الحالي بواقع رحلتين أسبوعيا في الشتاء، وثلاث رحلات أسبوعيا في الصيف.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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