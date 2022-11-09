توفي يوم الأربعاء، رجل الأعمال المصري، رؤوف غبور، بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب وسائل إعلام محلية.

وغبور هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، إحدى أبرز الشركات المصرية العاملة في قطاع السيارات في مصر.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، عن ابنته دينا سبتمبر الماضي، كان غبور مصابا بسرطان البنكرياس ولم يستجب جسده للعلاج الكيماوي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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