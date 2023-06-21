نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت نيوم وشركة فولوكوبتر عن استكمالهما بنجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية (eVTOL) أو ما يعرف بـ"التاكسي الجوي"، وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بعد حصولها على تصريح خاص للطيران.

وامتدت سلسلة التجارب على مدار أسبوعٍ كامل، بعد فترة التعاون لمدار 18 شهراً بين كل من نيوم والهيئة العامة للطيران المدني وشركة فولوكوبتر، بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري (UAM) الكهربائي والخالي من الانبعاثات، واختبارها في نيوم، حيث عملت جميع الأطراف على استكمال الإجراءات المطلوبة لضمان أعلى معايير السلامة خلال فترة التجارب.

وقد ركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء مركبات فولوكوبتر للأجواء المحلية في المملكة والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات بدون طيار (UTM).

وبهذه المناسبة، قال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج: "يمثل نجاح هذه الرحلة التجريبية الآمنة منعطفاً مهماً في مسيرة قطاع الطيران السعودي، وخطوة أخرى نحو تحقيق استراتيجيته، من خلال الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات لإنشاء صناعات جديدة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر المزيد من الوظائف، كما أنها تؤكد التزام الهيئة بتمكين الدمج الآمن لأنماط التنقل الجوي المبتكرة ما يسهم في تحسين تجربة تنقل الأفراد في المناطق الحضرية، ويرفع وجودة الحياة في المملكة العربية السعودية".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: "إن الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة فولوكوبتر للتنقل العمودي الكهربائي، تعكس الإنجاز الإبداعي والابتكاري لنيوم لخلق قطاع تنقل مستدام ومتعدد الوسائط فحسب، كما أنها مثال حي ونموذجي على دورنا كمسرّع عالمي وحاضنة للحلول المبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، كما أن ريادتنا في توفير حلول التنقل المستدام والآمن ستسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنقل بين المدن، وتقليص مستوى الانبعاثات الضارة، من أجل خلق مستقبلٍ صحي ومستدام للجميع".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في فولوكوبتر، كريستيان باور: "من الرائع أن نحقق هذا الإنجاز بعد عمل دام 18 شهراً؛ ونحن فخورون بإطلاق أولى تجارب التنقل بالمركبات العمودية الكهربائية على مستوى المملكة، التي ستفتح المجال للمزيد من التعاون هنا في نيوم".

وستسهم مركبات فولوكوبتر الكهربائية الطائرة eVTOL بشكلٍ كبير في ابتكار نظام تنقلٍ ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في نيوم، الذي سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس والرياح بنسبة 100%، وستقوم هذه المركبات بأدوارٍ متعددة منها التاكسي الجوي والاستجابة للطوارئ، وتتميز بأنها أكثر هدوءاً وأسهل في التكيف مع مختلف الظروف، وكذلك أقل كلفة في تشغيلها من طائرات الهليكوبتر المستخدمة اليوم، وهي تتطلب بنية تحتية أقل تعقيداً على الأرض للانطلاق والهبوط نظراً لقيودها التشغيلية الأقل، فضلاً عن أنها توظف قدرات ذكية ومستقلة تضمن السلامة والتكيف والاستدامة في المستقبل.

وتملك نيوم وفولوكوبتر رؤية مشتركة حول أهمية التقنية المبتكرة والنظيفة لخلق مستقبلٍ أفضل، ويعكس التنقل الكهربائي العمودي، الذي يعد جزءاً من نظام التنقل متعدد الوسائط في نيوم، طموحها في إعادة تعريف قطاع التنقل وتطويره والتوسع في حلوله المبتكرة؛ لتسهيل حياة الناس، وبما يسهم في تعزيز مكانة نيوم العالمية كمختبرٍ حي للتقنيات المستقبلية في قطاع التنقل.

وكانت نيوم أعلنت في وقتٍ سابق عقدها شراكة مع فولوكوبتر لتطوير حلول التنقل العمودي ودخولها استثمار بقيمة 175 مليون دولار في الشركة، ما يسهم في تأكيد ريادة نيوم العالمية في توفير حلول التنقل المستقبلية. وتتوقع فولوكوبتر الحصول على شهادة اعتماد للتاكسي الجوي "فولوسيتي" في 2024، وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن بدء الإنتاج الشامل لهذه المركبة في مصانعها في بروخزال في ألمانيا، مع قدرة إنتاجية لتسليم أكثر من 50 مركبة سنوياً.

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

حول فولوكوبتر

تعمل شركة فولوكوبتر على إنشاء أول قطاع مستدام ومرن للتنقل الجوي في المناطق الحضرية في العالم لطرح خدمات التاكسي الجوي ذي التكلفة الميسرة في المدن الكبرى حول العالم. وتقوم الشركة بالتعاون مع فولوسيتي بتطوير أول طائرة كهربائية متكاملة "التنقل الكهربائي عبر الإقلاع والهبوط العاموديين" لنقل الركاب بأمانٍ وهدوء داخل المدن. تقود فولوكوبتر وتتعاون مع الشركاء في مجالات البنى التحتية، والعمليات، وإدارة الحركة الجوية لإنشاء منظومة تفعّل خدمات التنقل الجوي على أرض الواقع.

في عام 2011، سيّرت فولوكوبتر أول رحلة من نوعها مع طاقم ضمن مركبة متعددة المحركات الكهربائية، وطرحت منذ ذلك الحين العديد من الرحلات العامة على متن طائراتها على نطاقٍ واسع. وكان أبرز رحلاتها التجريبية العامة قد أطلقت في خليج مارينا في سنغافورة في أكتوبر 2019، في حين كانت أول رحلة بالتنقل الكهربائي عبر الإقلاع والهبوط العاموديين في دبي عام 2017. وتقوم فولوكوبتر أيضًا بتطوير طائرات للقطاع اللوجستي أبرزها فولودرون لنقل الشحنات الثقيلة.

وتأسست فولوكوبتر في عام 2011 على يد ستيفان وولف وألكسندر زوسيل، ولديها 400 موظف في مكاتبها الموزعة في بروخزال، ميونيخ، وسنغافورة. وجمعت الشركة ما مجموعه 322 مليون يورو كحقوقٍ ملكية. وتضم قائمة المستثمرين في الشركة كلًّا من دايملر، وجيلي، ودي.بي شينكر، وبلاك روك، وإنتل كابتيال وغيرها من الشركات.

لمعرفة المزيد عن الشركة يمكن زيارة الرابط https://www.volocopter.com