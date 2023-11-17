أعلنت شركة مطارات دبي المسؤولة عن تشغيل مطار دبي الدولي عن إلغاء 6 رحلات كان من المقرر لها أن تقلع من المطار وتحويل 13 رحلة كانت قادمة للمطار لمطارات مجاورة، بحسب بيان من مطارات دبي الجمعة.

وبحسب البيان فقد حدث هذا منذ الساعة ال10 صباحا بالتوقيت المحلي. وهبطت أمطار غزيرة على عدة مناطق في الإمارات صباح الجمعة صاحبها برق ورعد ورياح قوية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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