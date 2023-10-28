* تم تحديث عدد المصابين ومصدر الخبر



قالت وزارة الصحة المصرية، في بيان رسمي، إن 32 شخص لقوا حتفهم وأصيب 63 في حادث تصادم وقع صباح يوم السبت على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في محافظة البحيرة بشمال مصر.

وحوادث الطرق شائعة في مصر، وتعود إلى أسباب مختلفة بعضها يرجع إلى حالة الطرق والآخر إلى عدم التزام السائقين بقواعد المرور أو نتيجة لحالة الطقس خاصة مع الشبورة وصعوبة الرؤية في الشتاء.

وقال اللواء محمد مصطفى مدير إدارة المرور بالبحيرة، لزاوية عربي، إن سيارتين اصطدمتا ببعضهما البعض في بداية الأمر وهو ما أدى إلى تسرب الزيت من إحداهما، ما تسبب في تصادم عدد من السيارات الأخرى ببعضها واشتعال النيران.

وأضاف مصطفى أن نحو 60 سيارة اصطدموا ببعضهم البعض في الحادث، وأن النيران اشتعلت في عدد كبير منها.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا