من المتوقع أن يتم افتتاح أول ميناء جاف في مصر في ديسمبر المقبل بمدينة 6 أكتوبر، بحسب ما أدلى به رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المصرية عمرو إسماعيل لزاوية عربي.

"الميناء الجاف" هو ميناء لاستقبال الحاويات والبضائع التي تصل إلى الموانئ البحرية المكدسة ولا يكون مطل على البحر وإنما على اليابسة ويقام على طول خطوط السكك الحديدية إذا أمكن أو بالقرب منها.

ويتم نقل الحاويات إلى الموانئ الجافة عن طريق الشاحنات والقطارات.

"هو أول ميناء جاف في مصر من المقرر أن يفتتحه الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي أمام المصدرين والمستوردين والمجتمع التجاري ديسمبر المقبل،" بحسب إسماعيل.

وأضاف أن المشروع يمتد على مساحة 400 فدان (1.6 كيلومتر مربع) وتقدر تكلفته بنحو 176 مليون دولار.

وسيتم تشغيل المشروع بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية ممثلة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من مجموعة السويدى إلكتريك المصرية، وشركة دى بى شنكر DB Schenker الألمانية وهما الشركتين المنفذتين للمشروع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام.

وأكد إسماعيل أنه تم تزويد الميناء بالمرافق والخدمات الأساسية والمطاعم والاستراحات التي تخدم المترددين على الميناء إلى جانب الفروع البنكية والجمارك والرقابة على الصادرات وسلامة الغذاء بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات تخليص البضائع بسرعة.

وأضاف :"المشروع يهدف إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية وتنموية وبيئية منها تنمية مناطق لوجستية بالمواقع الصناعية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي بما يحقق الكفاءة اللازمة إلى جانب تقليل تكدس الموانئ بالحاويات بالإضافة إلى تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات".

وسيتم تشغيل الميناء على مرحلتين، بحسب إسماعيل.

في المرحلة الأولى، ستكون الطاقة الاستيعابية للميناء في أول 5 سنوات من التشغيل من رحلتي قطار داخلي بالميناء في الاتجاهين وساحات تخزين تصل إلى أكثر من 8000 حاوية ذات الطول 20 قدم.

بينما تبدأ المرحلة الثانية بعد انقضاء الـ5 سنوات الأولى، ليرتفع عدد رحلات القطار إلى 5 رحلات داخلية بالميناء في الاتجاهين وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 11 ألف حاوية ذات الطول 20 قدم.

ومع الميناء يتم بناء مستودعات ومرافق أخرى.

القطاع الخاص المصري واستثمارات قطرية

كشف مصدران في وزارة النقل لزاوية عربي أن قرار رئاسي سيصدر قريبا بتخصيص قطعتي أرض بمحافظتي دمياط وسوهاج المصريتين لبناء موانئ جافة أخرى ليصل عدد إجمالي الموانئ الجافة العاملة في البلاد إلى 5 موانئ بنظام حق انتفاع للمستثمر لمدة 30 عام، وذلك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية لتخفيف عبء التكلفة على الموازنة العامة.

في تصريحات خاصة لـ "زاوية عربي" ، قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إن وزارة النقل والمواصلات أبلغت البرلمان بوضع استراتيجية بشأن إنشاء الموانئ الجافة، وخاصة في المناطق الصناعية والمناطق الواقعة على شريط السكة الحديد للحد من التكدسات في الموانئ البحرية .

وأضاف :"يتم إجراء مناقصة كبيرة لإنشاء الموانئ الجافة يقوم على أساسها المستثمر الذي رست عليه المناقصة بإنشاء الميناء وإدارته وتشغيله لمدة ثلاثين عام، بعدها تؤول ملكية الميناء إلى الدولة وأثناء فترة التشغيل يكون للجهة الحكومية المختصة حق الرقابة على أعمال المستثمر."

وأكمل : "مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع لإنشاء أول ميناء جاف بأكتوبر 30 عام من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء، ولا يستطيع التحالف الفائز بناء أي مبني إلا بعد العودة للهيئة وهو الملزم باستكمال المرافق".

وقال مصدران أحدهما أمنى وآخر مسؤول بوزارة النقل إن جلسة عمل جمعت بين الصندوق السيادي المصري وجهاز الاستثمار القطري خلال الأيام الماضية في القاهرة لتحديد الموانئ المصرية المقرر ضخ استثمارات قطرية فيها وكان من بين تلك الموانئ "ميناء الفيوم الجاف" بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون دولار، بالإضافة الى الاستثمار في عدد من الموانئ البحرية.

ما هي الموانئ وأين تقع؟

- ميناء الفيوم الجاف :

أصدر الرئيس السيسي قرار في يونيو الماضي بتخصيص مساحة 100.6 فدان تقريباً تعادل حوالي 0.407 كيلومتر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة الفيوم الجديدة في الدلتا، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، لاستخدامها في إقامة ميناء جاف هناك.

- ميناء العاشر من رمضان :

في 15 سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بدء طرح كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء مشروع الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان الواقعة على ضواحي القاهرة، للبدء في اختيار الشركات الراغبة في تنفيذ الميناء .

وسيقام مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان على مساحة 250 فدان ( 1كيلومتر مربع) سيخصص منها 60 فدان (0.24 كيلومتر مربع) لإقامة الميناء الجاف و190 فدان (0.76كيلومتر مربع) لإقامة المركز اللوجستي.

وكشف مصدر رسمي بوزارة النقل لزاوية عربي أن 4 تحالفات تأهلت لتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وتمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار بيان صحفي صدر من وزارة النقل المصرية في 2 سبتمبر إلى ان التحالفات التي تم تأهيلها لطرح كراسة الشروط عليها هي:

MSC -1 ومقرها سويسرا.

2- تحالف السويدي إلكتريك المصرية - وCEVA Logistics-CMA CGM الفرنسية.

3- تحالف موانئ أبوظبى-أوراسكوم للإنشاءات المصرية.

4- تحالف Meridiam وBollore الفرنسيتين.

كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 19 سبتمبر قرار بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 100 فدان (0.4 كيلومتر مربع) لإنشاء ميناء ثالث في محافظة الفيوم جنوب شرق القاهرة .

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلمطول

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