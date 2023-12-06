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لم تتأثر حركة الملاحة بقناة السويس بعد تعطل سفينة حاويات خلال عبورها القناة يوم الأربعاء.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان إنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS إثر عطل بدفة السفينة.

ويبلغ طول السفينة 336 متر وعرضها 46 متر وحمولتها 101 ألف طن، وهي ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

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تسبب عطل في دفة السفينة في اصطدامها بكوبري.

وتجري الملاحة في قناة السويس عبر مسارين شمالي وجنوبي. وكانت السفينة ضمن السفن العابرة في اتجاه الجنوب.

وقال ربيع، إن الملاحة تسير باتجاه الشمال كالمعتاد وتم توجيه حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب للعبور من القناة الأصلية بدلا من القناة الجديدة.

ونفذت مصر، مشروع توسعة قناة السويس المعروف باسم "قناة السويس الجديدة" وافتتح في أغسطس 2015.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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