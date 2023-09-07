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أعلنت شركة الطيران الاقتصادي الإماراتية " فلاي دبي" عن بدء تسيير رحلات يومية للقاهرة بدءا من 28 أكتوبر، بحسب بيان للشركة نشر على المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وسيتم تشغيل الرحلات من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار سفنكس الدولي الذي يقع على الطريق بين القاهرة والإسكندرية، على بعد 45 كيلومتر من أهرامات الجيزة، بحسب البيان.

وقالت الشركة إن القرار يأتي "لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين القاهرة ودبي"، مضيفة أنه مع إطلاق الرحلات الجديدة إلى القاهرة، ستصل عدد رحلات "فلاي دبي" لمصر إلى 17 رحلة أسبوعيا، متضمنة الرحلات اليومية إلى مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية.

وستبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى القاهرة من 5,500 درهم وأسعار الدرجة السياحية من 1,250 درهم . فيما ستبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من القاهرة إلى دبي من 32,500 جنيه مصري و أسعار الدرجة السياحية من 9,400 جنيه مصري.

ويشهد قطاع الطيران تحسن بعد رفع قيود السفر التي فرضتها مختلف دول العالم للحد من انتشار جائحة كوفيد 19. وفي نفس الوقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع شديد في الأسعار مما يجعلها سوق جيد لرحلات الطيران الاقتصادي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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