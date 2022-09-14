أعلنت هيئة الطيران المدني في عٌمان، إخلاء طائرة حدث بها عطل ونشب حريق في أحد محركاتها قبل الإقلاع.

ووفقا لبيان من الهيئة يوم الأربعاء، تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع رقم IX442 المتجهة إلى مطار دلهي في الهند في الساعة 11:33 صباحا بالتوقيت المحلي بحدوث عطل ونشوب حريق في أحد محركاتها قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي.

وأوضح البيان، أن ذلك تطلب إخلاء المسافرين من الطائرة ونتج عن ذلك بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب خلال عملية الإخلاء، ويتم التعامل مع تلك الحالات.

ولم تذكر الهيئة عدد المصابين لكنها قالت في بيان منفصل أن هذا لم يؤثر على سلامة المسافرين أو المطار أو الحركة الجوية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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