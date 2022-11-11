

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التوصل لاتفاق مع قطر، يسمح للمشجعين من فلسطين وإسرائيل بحضور مباريات كأس العالم الذي تستضيفه قطر وينطلق يوم 20 نوفمبر.

كانت أزمة حضور الجماهير من إسرائيل محل جدل مع اقتراب انطلاق البطولة، لرفض الدوحة تطبيع العلاقات مع تل أبيب وهو ما يجعل حركة السفر بين قطر وإسرائيل غير متاحة.

لكن فيفا، قال في بيان عبر موقعه يوم الخميس، إنه سيتم تشغيل رحلات طيران مستأجرة مباشرة مؤقتًا بين الدوحة وتل أبيب طوال فترة البطولة من قبل شركة طيران حاصلة على حقوق هبوط مسبقة في قطر وستكون متاحة أيضا للفلسطينيين.

"يسعدنا أننا توصلنا إلى اتفاق يتيح للمشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين زيارة قطر وحضور المباريات خلال فترة كأس العالم، من خلال هذا الاتفاق، سيتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من الطيران معًا والاستمتاع بكرة القدم معًا،" بحسب رئيس FIFA جياني إنفانتينو في البيان.

وقال مسؤول قطري لرويترز إن الاتفاق ينطبق على جميع الفلسطينيين بمن فيهم سكان الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وسيكون على المشجعين الراغبين في السفر، امتلاك بطاقة "هيا" (بطاقة هوية المشجع المطلوبة لدخول قطر أثناء البطولة) والحصول على تذكرة سفر سارية المفعول للسفر من وإلى قطر.

وبحسب المسؤول القطري لرويترز، إن اتفاق الرحلات الجوية المباشرة لا يغير موقف قطر بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل المرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية وأن أي أعمال تصعيد من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين قد تنهي هذا الاتفاق.

وسيحصل الفلسطينيون على خدمات القنصلية في الدوحة، فيما سيتم توفير الخدمات للإسرائيليين عبر شركة سفر دولية خاصة سيكون لها مقر في الدوحة خلال البطولة، بحسب بيان الفيفا.

وقال متحدث باسم بطولة كأس العالم القطرية، في بيان الفيفا "يؤكد إعلان اليوم التزامنا باحترام سياسات FIFA وبمتطلبات الاستضافة بما في ذلك حق الجميع في حضور المباريات".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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