

فازت موانئ دبي العالمية أو "دي بي ورلد"، بحكم قضائي من محكمة في هونغ كونغ بشأن حقها كمساهم وصاحب امتياز في محطة للحاويات في جيبوتي، وفقا لبيان من حكومة دبي الثلاثاء.

وهذا هو الحكم الثامن في هذه القضية، فما القصة؟

(وفقا لبيانات من حكومة دبي وبلومبرغ)

- يدور النزاع حاليا بين موانئ دبي وشركة تشاينا ميرشانتس بورت لتشغيل الموانىء والتي مقرها هونغ كونغ والتي تسعى جيبوتي لتسليمها إدارة المحطة.

- حصلت موانئ دبي على امتياز محطة الحاويات المتنازع عليها والتي تسمى محطة دوراليه في جيبوتي في 2006 وقامت بأعمال التصميم والتشييد والتشغيل.

- كان الاتفاق أن يتم إدارة المحطة بموجب مشروع مشترك بين موانئ دبي وشركة ميناء جيبوتي.

- في فبراير 2018، استحوذت حكومة جيبوتي على المحطة.

- في يوليو 2018، أعلنت شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك بينها وبين "دي بي ورلد" ولاحقا سعت لإعطاء إدارتها لشركة تشاينا ميرشانتس بورت.

- في يناير 2022 حصلت موانئ دبي على حكم من محكمة في لندن للتحكيم الدولي ضد جيبوتي، بالحصول على تعويضات مؤقتة ب200 مليون دولار.

- يبلغ إجمالي التعويض المقرر عن الأضرار المستحقة لموانئ دبي إلى الآن 686.5 مليون دولار بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة، على أن يظل الامتياز نفسه معمولا به وساري المفعول قانونا.

حكم اليوم

- طلبت شركة تشاينا ميرشانتس بورت أن يتم نظر الدعوى أمام القضاء المحلي في جيبوتي.

- ولكن رفضت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ بحسب قرار اليوم طلب الشركة نقل نظر الدعوى، كما رفضت منحها إذن تقديم استئناف ثان أمام محكمة الاستئناف النهائي.

- هذا هو الحكم الثامن الذي يصدر عن محكمة دولية لصالح موانئ دبي في نزاعها القانوني المستمر مع جيبوتي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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