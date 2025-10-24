خلال العقد الماضي، شهد قطاع النقل المصري إعادة تشكيل بدعم من مشروعات البنية التحتية الضخمة، إصلاحات تنظيمية وأطر جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق المزيد من الفرص لصالح المستثمرين من الأجانب والقطاع الخاص على حد سواء.

فكيف يبدو الحال الآن؟ وما هي أهم التعديلات التشريعية، التحديات + تطورات المشروعات القائمة والمرتقبة؟

الإجابة في هذا التقرير

(إعداد: بسنت علام، تحرير: ياسمين صالح وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

