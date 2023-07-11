احتجز خفر السواحل الإندونيسي، يوم الثلاثاء، ناقلة ترفع علم إيران يشتبه في تورطها في نقل نفط خام بشكل غير قانوني، حسبما نقلت رويترز عن بيان لخفر السواحل.

وزادت إيران من بيع شحناتها من النفط بشكل سري للتحايل على العقوبات الأمريكية التي تستهدف تقليص صادراتها النفطية في محاولة للضغط على طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وقال خفر السواحل في إندونيسيا، إن السفينة إم تي أرمان 114 كانت تحمل أكثر من 272.6 ألف طن متري من النفط الخام الخفيف، تقدر قيمتها بنحو 304 مليون دولار.

ويشتبه أن السفينة كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح، وذكر البيان أن السفينة الأخرى كانت ترفع علم الكاميرون يوم الجمعة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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