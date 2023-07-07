قام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة تحمل 900 طن من "الوقود المهرب" وطاقم من 12 شخص، بحسب وكالة فارس للأنباء الإيرانية الجمعة.

"سفن دورية تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في الخليج الفارسي (والذي يسمى أيضا الخليج العربي من قبل الدول العربية) أوقفت بحكم قضائي سفينة تحمل 900 طن من الوقود المهرب وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم،" بحسب ما نقلته الوكالة بدون تفاصيل عن السفينة.

وتأتي عملية الاحتجاز بعد يوم من إعلان هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إن ناقلة نفط تدعى "ريتشموند فوييجر" التي ترفع علم جزر البهاما اصطدمت بسفينة إيرانية، وغيرت مسارها ودخلت مياه عُمان الإقليمية دون الالتفات إلى تحذيرات إيرانية.

وحصلت طهران على أمر قضائي لاحتجاز هذه الناقلة التي قالت إنها لم تمتثل لتحذيرات القوات البحرية الإيرانية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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