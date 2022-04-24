ارتفع صافي ربح بنك برقان الكويتي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 140% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وفقا لبيان لبورصة الكويت يوم الأحد.

وسجل صافي ربح البنك خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2022 نحو 12.1 مليون دينار كويتي (39.5 مليون دولار) مقابل 5.1 مليون دينار (16.7 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي.

وأوضح البنك أن زيادة الأرباح نتيجة زيادة الإيرادات التشغيلية –إيرادات النشاط الأساسي- وانخفاض مخصصات خسائر الاثتمان.

وسجلت الإيرادات التشغيلية للبنك خلال الربع الأول من العام الجاري 52.6 مليون دينار (171.8 مليون دولار) بزيادة 10% على أساس سنوي.

تطور أرباح البنك في فترة الربع الأول

(بحسب القوائم المالية للبنك)

2022: بلغ صافي الأرباح 12.1 مليون دينار (39.5 مليون دولار)

2021: بلغ صافي الأرباح 5.1 مليون دينار (16.7 مليون دولار)

2020: بلغ صافي الأرباح 17.2 مليون دينار (56.2 مليون دولار)

2019: بلغ صافي الأرباح 19.2 مليون دينار (62.7 مليون دولار)

2018: بلغ صافي الأرباح 20.4 مليون دينار (66.6 مليون دولار)

2017: بلغ صافي الأرباح 17.8 مليون دينار (58.1 مليون دولار)

وتأسس بنك برقان عام 1977، ولديه بنوك تابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وهي بنك الخليج الجزائر في الجزائر، ومصرف بغداد في العراق ولبنان، وبنك تونس العالمي في تونس، وبنك برقان - تركيا في تركيا، وتشكل جميعها "مجموعة بنك برقان"، بالإضافة لمكتب في الإمارات وهو مكتب "برقان للخدمات المالية المحدودة".



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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