ارتفع صافي الربح الفصلي للبنك الأهلي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 98.1% على أساس سنوي ليسجل 4.6 مليار ريال ( 1.2 مليار دولار)، مقابل 2.3 مليار ريال، وفقا لبيانات مرسلة لبورصة السعودية الأربعاء.

وقال البنك إن من ضمن أسباب زيادة الأرباح ارتفاع العمولات والرسوم المصرفية وانخفاض إيجارات ومصاريف المباني.

وخلال النصف الأول من العام، ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 58.8% إلى 9.1 مليار ريال مقابل 5.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.

والبنك الأهلي هو أكبر بنك سعودي وهو نتاج اندماج بنكي الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في أبريل 2021. وتشير البيانات إلى أن أرباح البنك الفصلية ونصف السنوية عند أعلى قيمة لها في خمس سنوات.

(إعداد: ِشيماء حفظي ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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