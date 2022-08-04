تُقيم شركة الأنصاري للصرافة فرصة طرح جزء من أسهمها في سوق دبي المالي مطلع العام المقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وقال راشد الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة ردا على استفسار لبلومبرغ إن الشركة ستراقب السوق وسوف تفصح عن الأمر وفقا لذلك، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

ماذا نعرف عن شركة الأنصاري للصرافة؟

(بحسب موقعها الإلكتروني)



هي شركة مرخصة من قبل مصرف الإمارات، وفتحت أول فروعها في إمارة أبوظبي عام 1966.

تٌقدم الشركة عدد من الخدمات بخلاف بيع وشراء العملات بينها خدمات القيمة المضافة ودفع بطاقات الائتمان والفواتير والتحويلات المالية.

يصل إجمالي عدد فروعها في الوقت الحالي إلى 200 فرع، ويتجاوز عدد عملائها شهريا الـ3 ملايين.

تُجري الشركة ما يزيد عن 120 ألف معاملة يوميا، يتم تنفيذ 14% منها بشكل إلكتروني عبر تطبيق الهواتف الذكية الخاص بها ويحمل اسم "تطبيق الأنصاري للصرافة للهواتف الذكية"، وهو تطبيق لتحويل الأموال وإرسالها إلى أي مكان.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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