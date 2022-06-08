PHOTO
افتتحت شركة "رابيد" مقرها الجديد في دبي، لتصبح أول شركة إسرائيلية تفتح فرع في الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين نهاية 2020.
وتعمل Rapyd في خدمات التكنولوجيا المالية (فينتيك).
ويأتي افتتاح فرع الشركة بعد أيام من توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات وإسرائيل نهاية مايو الماضي لتحفيز التعاون الاقتصادي.
معلومات سريعة عن الشركة
-
تأسست عام 2016 وهي شركة خاصة
-
تمكن الشركة العملاء من تحويل واستقبال المدفوعات حول العالم
-
تشمل الخدمات التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية والشراء والدفع أونلاين
-
يتخطى رأسمالها 10 مليار دولار
-
حصلت على تمويل 300 مليون دولار في جولة تمويلية مؤخرا
-
تقدم خدماتها في عدد كبير من الدول بينها تركيا
-
الإمارات أول سوق عربي للشركة
-
في مايو أطلقت الشركة منصة الحسابات الافتراضية، حيث تتيح للعملاء إنشاء حسابات بنكية يمكن استخدامها في البلدان المختلفة والدفع بالعملة المحلية، وتطبق في أكثر من 40 دولة وأكثر من 25 عملة
(إعداد: شيماء حفظي ، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا