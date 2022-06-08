افتتحت شركة "رابيد" مقرها الجديد في دبي، لتصبح أول شركة إسرائيلية تفتح فرع في الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين نهاية 2020.

وتعمل Rapyd في خدمات التكنولوجيا المالية (فينتيك).

ويأتي افتتاح فرع الشركة بعد أيام من توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات وإسرائيل نهاية مايو الماضي لتحفيز التعاون الاقتصادي.

معلومات سريعة عن الشركة

تأسست عام 2016 وهي شركة خاصة

تمكن الشركة العملاء من تحويل واستقبال المدفوعات حول العالم

تشمل الخدمات التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية والشراء والدفع أونلاين

يتخطى رأسمالها 10 مليار دولار

حصلت على تمويل 300 مليون دولار في جولة تمويلية مؤخرا

تقدم خدماتها في عدد كبير من الدول بينها تركيا

الإمارات أول سوق عربي للشركة

في مايو أطلقت الشركة منصة الحسابات الافتراضية، حيث تتيح للعملاء إنشاء حسابات بنكية يمكن استخدامها في البلدان المختلفة والدفع بالعملة المحلية، وتطبق في أكثر من 40 دولة وأكثر من 25 عملة

(إعداد: شيماء حفظي ، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)

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