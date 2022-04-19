أقر مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الاثنين، منظومة جديدة للتأشيرات ولإقامة الأجانب تتضمن التوسع في منح الإقامتين الذهبية والخضراء وكذلك استحداث تأشيرات دخول جديدة فضلا عن تسهيلات للإقامة.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يوم الثلاثاء، إن المنظومة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، تشمل المنظومة الجديدة الآتي:

* منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات للمتخصصين من أصحاب الخبرات المهنية والمؤهلات التعليمية في كافة التخصصات، وللموهوبين على أساس الموهبة فقط دون الحاجة لعقد عمل في الدولة أو مؤهل تعليمي أو سنوات خبرة.

* إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية وإلغاء الحد الأقصى للبقاء خارج الإمارات، والسماح لأفراد الأسرة بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

* التوسع في الفئات التي يمكنها الحصول على الإقامة الذهبية، مع اشتراط الحصول على تصريح عمل في الدولة وأن يكون الشخص من المستوى المهني الأول أو الثاني، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وألا يقل الراتب الشهري عن 30 ألف درهم (8.2 ألف دولار) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

* منح الإقامة الذهبية للمستثمرين العقاريين عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 2 مليون درهم (544.5 ألف دولار).

* منح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال سواء بالموافقة على فكرة مشروع لهم، أو بامتلاكهم أو مشاركتهم في مشروع مسجل لا تقل إيراداته السنوية عن مليون درهم (272.3 ألف دولار)، أو بتأسيسهم لمشروع سابق تم بيعه بما لا يقل عن 7 ملايين درهم (1.9 مليون دولار).

* منح الإقامة الخضراء للعامل المهاري عالي المستوى لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بدون ضامن أو صاحب عمل في الدولة، وكذلك للعامل الحر لمدة 5 سنوات بشرط ألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين 360 ألف درهم (98 ألف دولار).

* الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري لمدة 5 سنوات.

* رفع سن الأبناء على إقامة ذويهم إلى 25 عام ومنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة.

* استحداث تأشيرات دخول بأغراض متعددة تطرح لأول مرة بدون اشتراط مستضيف في الدولة وبمدد زيارة مرنة قابلة للتمديد حسب الغرض.

* استحداث تأشيرتي استكشاف فرص تأسيس الأعمال والاستثمار، وكذلك استكشاف فرص العمل للعمالة الشابة من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم.

* استحداث نوع جديد من التأشيرة السياحية تكون متعددة الدخول لمدة 5 سنوات ولا تتطلب وجود كفيل؛ وتمكن حاملها من البقاء في الدولة حتى 90 يوم متواصلة، وتتطلب إثبات وجود رصيد مصرفي قدره 4 آلاف دولار أو ما يعادله.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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