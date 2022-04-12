أعلنت ميتا بلاتفورمز، الشركة المالكة لـ فيسبوك، في بيان يوم الاثنين، إنها ستبدأ تجربة أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز المعتمدة على الواقع الافتراضي، وهي جزء أساسي من خطتها لعالم ميتافيرس.

وستكون تلك الأدوات متاحة مبدئيا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين الذين ينشئون أماكن وألعاب وإكسسوارات موضة افتراضية من خلال المنصة التي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي التي توضع على الرأس، بحسب بيان نقلته رويترز.

وباستخدام أداة واحدة، ستتمكن هذه المجموعة المختارة من المستخدمين من بيع اكسسواراتهم أو عرض الوصول بمقابل مادي إلى المساحات الرقمية المتخصصة التي يبنونها.





(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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