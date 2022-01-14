النفط يتراجع لليوم الثاني

- تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني الجمعة بسبب المخاوف المتزايدة من أن واشنطن قد تعمل قريبًا على تهدئة الأسعار باستخدام مخزوناتها، بينما أثرت إجراءات الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم بعد أمريكا، على الطلب على الوقود، بحسب سي ان بي سي.

ماذا فعلت الصين؟

أوقفت الصين بعض الرحلات الجوية الدولية، ورفعت جهودها لكبح تفشي الفيروس في تيانجين بعد ان ظهر متحور أوميكرون في مدينة داليان الشمالية الشرقية، وحثت العديد من المدن، بما في ذلك بكين العاصمة، الناس على البقاء في أماكنهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الأول من فبراير، مما قد يخفض الطلب على وقود النقل خلال ذروة موسم السفر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% إلى 84.17 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 81.67 دولار للبرميل.

وقد نقلت رويترز عن مصادر ان الصين اتفقت مع أمريكا على السحب من احتياطيات النفط الخام قرب بداية العام القمري الجديد.

كوريا الجنوبية ترفع الفائدة

- رفعت كوريا الجنوبية الجمعة، سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا عند 1.25% في محاولة لاحتواء ارتفاع التضخم، بحسب بي بي سي.

وتعتبر هذه ثالث زيادة في أسعار الفائدة في نحو 6 أشهر، منذ أن أجرى البنك المركزي الكوري أول زيادة - منذ بدء كورونا- في أغسطس 2021.

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ملكة بريطانيا تجرد ابنها من المزايا الملكية

- جردت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ابنها الأمير أندرو من واجباته العسكرية وامتيازاته الملكية وأنه لم يعد يعرف "بصاحب السمو الملكي" بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، بحسب عدة وسائل إعلامية.

وقد رفعت فيرجينيا جوفري دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية، زعمت فيها أنها مارست الجنس مع الأمير في سن 17 عدة مرات من خلال رجل الأعمال الأمريكي الراحل، جيفري أبستين، الذي أدين في قضية جنسية، لكن الأمير أندرو (61) ينفي ذلك ويقول إنه لا يتذكر أنه قابلها على الإطلاق.

أكوا باور السعودية تستثمر في أذربيجان

- وضعت شركة "أكوا باور" السعودية، حجر الأساس لمشروع محطة لتوليد الكهرباء في أذربيجان، العضو السابق في الاتحاد السوفيتي، باستغلال طاقة الرياح، بطاقة 240 ميجاوات، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1.125 مليار ريال سعودي (300 مليون دولار)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، وهو أول وأكبر مشروع من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة في أذربيجان، بحسب الوكالة السعودية.

قرض مصري

- قالت مصادر مصرفية للعربية إن مجموعة من البنوك الخليجية انتهت في ديسمبر من ترتيب قرض مشترك لمصر بنحو 3 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

وقد نقلت رويترز عن مصادر مصرفية في نوفمبر إن مصر رفعت حجم تمويل مصرفي- كان قد تم الإعلان عنه في أكتوبر - من 2 مليار دولار إلى 3 مليار دولار بدون ذكر تفاصيل أخرى.

رحيل الفنان السعودي علي الهويريني

- اقيمت الجمعة، صلاة الجنازة على الفنان والأديب السعودي علي الهويريني، الذي توفي الخميس عن عمر ناهز 76 عام، بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنته العائلة عبر حساب الراحل على تويتر.

وهو ممثل ومخرج مسرحي وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود، بحسب جريدة الشرق الأوسط السعودية.

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إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش

- ألغى وزير الهجرة الأسترالي تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، الجمعة، قبل أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، بحسب وكالة الانباء الفرنسية والجارديان.

ويعني إلغاء التأشيرة، إمكانية ترحيل اللاعب وعدم استطاعته السفر لأستراليا ل3 سنوات وإخراجه من المنافسة على البطولة، التي تم تضيمنه في القرعة الخاصة بها بشكل استثنائي الخميس، لكن رئيس الوزراء، سكوت موريسون قال الخميس، إنه يتوقع من السلطات تطبيق سياسات الحكومة التي تقضي بضرورة تطعيم غير المواطنين وغير المقيمين أو الحصول على إعفاء طبي مقبول.

ويواجه ديوكوفيتش صراع مع السلطات الأسترالية بسبب اخطاء في مستندات السفر وعدم تقديمه دليل طبي عن سبب عدم تلقيه لقاح كورونا والذي يعتبر شرط لدخول البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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