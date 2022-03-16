قالت شركة موبايلي، في بيان لبورصة السعودية يوم الأربعاء، إن مجلس إدارتها يرى أنه من المناسب حاليا المضي في مناقشة شروط عرض محتمل من مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" لزيادة حصتها في "موبايلي".

وتقدمت مجموعة اتصالات بعرض لزيادة حصتها في "موبايلي" إلى 50% بالإضافة إلى سهم واحد، بسعر مقترح 47 ريال سعودي للسهم (12.5 دولار).

وتمتلك مجموعة اتصالات الإمارات النسبة الأكبر من أسهم شركة موبايلي بنحو 27.99%، وفقا للموقع الإلكتروني لموبايلي.

وقالت موبايلي، في بيان منفصل، إن السعر المقترح يمثل زيادة على سعر سهم موبايلي بنسبة 22.2% مقارنة بسعر إغلاق سهم موبايلي يوم الثلاثاء، وبزيادة 38.8% مقارنة بمتوسط السعر المرجح لسهم موبايلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية أمس.

وأضافت أن مجموعة اتصالات لم تقم بالإعلان عن نيتها المؤكدة لتقديم العرض المحتمل حتى تاريخ هذا البيان.

وموبايلي، هي مشغل لخدمات المحمول في السعودية وتأسست في 2004، وعقدت الشركة اتفاقية إدارة مع اتصالات مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد، وفقا لملف الشركة على البورصة السعودية.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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