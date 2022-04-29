

تعاقدت مجموعة موانئ أبوظبي، مع تحالف أردني من شركتي دار العمران ومجموعة ميسم، لتطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى زايد في مدينة العقبة الأردنية وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الجمعة.

وتستهدف المجموعة من المشروع المعلن عنه في 2021، تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنية التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية.

ويمتد المشروع على مساحة 3.2 مليون متر مربع ويضم مناطق سكنية، ومتاجر ومكاتب، وفندق، بحسب البيان.

ولم يذكر البيان حجم هذا التعاقد.

ودار العمران، تأسست في 1979 وهي مجموعة من الشركات الاستشارية الهندسية المتخصصة في المشاريع العمرانيّة وتتضمن الأبنية والبنية التحتية، وتعمل في لبنان والسعودية والإمارات، وفقا لموقعها الرسمي.

كما تعمل شركة ميسم، في الهندسة المعمارية، ولديها مكاتب في الإمارات وعمان، الأردن، وفقا لموقعها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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