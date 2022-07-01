تولى الخبير القطري طيب بلمهدي منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط العملاقة روسنفت الروسية، في وقت تعاني فيه الشركة من ضغوط أوروبية وأمريكية بسبب الحرب مع أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

ضمن تداعيات الحرب، أعلنت روسنفت في مايو، رحيل رئيس مجلس إدارة الشركة الألماني غيرهارد شرودر - والذي شغل منصب المستشار الألماني سابقا وهو أعلى منصب سياسي في الدولة بمثابة الرئيس- بعد تعرضه لانتقادات من ألمانيا بعد الحرب.

وفقا لبيان نقلته وسائل إعلام، يمتلك بلمهدي 45 عام من الخبرة في قطاع الطاقة. تولى خلالها عدة مناصب في شركة قطر للطاقة الحكومية قطر للبترول، ولديه خبرة طويلة في صناعة الغاز والنقل البحري.

انضم بلمهدي لقطر للبترول عام 1995 وعمل في الشركة لمدة 23 عام. وكان آخر منصب له في قطر للبترول هو مستشار للرئيس التنفيذي لشؤون الغاز وفي 2018 أقامت الشركة حفل توديع له بمناسبة تقاعده.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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