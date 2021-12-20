حددت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (آيكتك) السعودية، يوم الاثنين، السعر النهائي لطرح أسهمها في البورصة عند 110 ريال (29.3 دولار).

وتعتزم الشركة طرح نحو 20% من رأس مالها في السوق الثانوي للبورصة السعودية "نمو"، وسط حالة من الزخم التي تشهدها الطروحات الأولية في السوق المحلية.

وبحسب بيانات البورصة السعودية فإن طرح "تقدم العالمية" سيكون الطرح الأولي رقم 14 هذا العام، والسادس في سوق "نمو" الموازي.

وقالت الشركة إنها انتهت من عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين وتمت تغطية الطرح 19.8 مرة، وإنها ستعمل مع مجموعة تداول السعودية لتحديد موعد الإدراج.

ماذا نعرف عن الشركة؟

تأسست تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات في 2016، كشركة سعودية مغلقة، وهي متخصصة في مجال الحلول التقنية والأنظمة الأمنية، وتقوم باستيراد وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود وأنظمة الإنذار ضد السرقة وبوابات الكشف عن المعادن والمتفجرات، ولديها مصنع يقوم بتصنيع بعض منتجاتها، بحسب موقعها الإلكتروني، ونشرة الطرح.

سجلت الشركة صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري 4.3 مليون ريال ( 1.1 مليون دولار) مقابل 1.6 مليون ريال (426 ألف دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: عبدالقادر رمضان. للتواصل yasmine.saleh@refinitiv.com)

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