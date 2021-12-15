قرر الملياردير المصري سميح ساويرس التنحي عن رئاسة "أوراسكوم للتنمية القابضة" التي قادها لأكثر من 30 عام، على أن يخلفه ابنه نجيب، والذي يحمل اسم عمه رجل الأعمال الشهير.

وقالت أوراسكوم للتنمية القابضة في بيان مساء أمس إن سميح لن يترشح لرئاسة الشركة في اجتماعها السنوي في مايو 2022، لكنه سيظل "متاح كمستشار ضمن خطة الخلافة المقترحة".

وبحسب البيان فإن سميح ساويرس سينقل حصته لصالح ابنه الذي سيكون المساهم الأكبر في الشركة، والذي وافق مجلس إدارتها بالإجماع على مقترح رئاسته لمجلس الإدارة.

وقال سميح ساويرس، في بيان الشركة: "بالنظر إلى الثلاثين عام الماضية، أنا فخور للغاية بكل شيء بنيناه وحققناه في الشركة، لقد كانت رحلة مجزية، وأنا ممتن لكل من كان جزء منها. الآن حان الوقت لنشهد بداية الفصل التالي من أوراسكوم للتنمية القابضة".

من هو نجيب سميح ساويرس؟

يعتبر نجيب سميح ساويرس من أبناء الجيل الثالث في عائلة ساويرس المصرية الثرية فهو حفيد مؤسس إمبراطورية أعمال أوراسكوم أنسي ساويرس الذي توفى يونيو الماضي.

يشغل نجيب عضوية مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة منذ عام 2016، وتم تعيينه نائب لرئيس الشركة في 2020.

وقال سميح ساويرس عن نجيب في البيان إنه "يتمتع بخبرة وافية في مجال الاستثمار من خلال إنشاء شركات تكنولوجيا ناجحة في الولايات المتحدة، ودوره الفعال في دعم أوراسكوم خلال أزمة كورونا".

وبحسب تعريف مختصر عن نجيب على موقع شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، وحسابه على "لينكد إن"، فهو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2010، ودرس الاقتصاد والهندسة في جامعة ستانفورد.

وقد أسس نجيب شركة "YUP" في عام 2014 ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها حتى الآن، وهي شركة تكنولوجيا تعليم مقرها سان فرانسيسكو.

ويعرف الموقع نجيب بأنه أحد من يطلق عليهم "المستثمرين الملائكيين"، الذين يستثمرون في الشركات الناشئة، وأنه استثمر في أكثر من 20 شركة.

نبذة عن أوراسكوم للتنمية

(بحسب موقعها الإلكتروني)

تعمل في المجال السياحي والعقاري والترفيهي، تعمل في عدد من دول العالم، من بينها مصر والإمارات وعمان والمغرب ومونتينيجرو وسويسرا والمملكة المتحدة.

وهي تدير 33 فندق ولديها حوالي 101 مليون متر مربع من الأراضي في الدول التي تعمل بها، ومن أبرز مشروعاتها منتجعات الجونة ومكادي هايتس في مصر، وأندرمات في سويسرا.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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