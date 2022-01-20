اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي يوم الخميس، إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة محمد علي الشرفاء الحمادي لمدة 3 سنوات.

والحمادي، يتمتع بسلم وظيفي ممتد مع المناصب الحكومية في الإمارات، سواء في الإدارة التنفيذية لإمارة أبو ظبي أو الشركات المملوكة للحكومة.

كان الحمادي يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في المجلس المنتهية مهامه، لكنه مازال يحتفظ بالكثير من المناصب.

فهو رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، منذ نوفمبر 2019، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، منذ أغسطس 2021، ورئيس صندوق خليفة لتطوير المشاريع من مارس 2020، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويشغل الحمادي منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من سوق أبوظبي العالمي منذ أكتوبر 2021، وشركة المقاولون الخليجيون، والمجموعة الشرقية المتحدة.

كما أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بين 2020 و2022، وكان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "مستشفى دانة الإمارات"، ومحلل مالي أول في جهاز أبوظبي للاستثمار بين عامي 1993 و2000، بحسب عدة تقارير صحفية.

درس الحمادي الإدارة والمالية في كلية التقنية العليا بالإمارات في الفترة بين 1990 و 1993 وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.

كما حصل على شهادة في برنامج القيادة التنفيذية العليا في 2019 من كلية هارفارد للأعمال، وهو محترف في تطوير الأعمال والتفاوض والتخطيط وإدارة الأصول والإدارة.

نبذة عن الهيئة

تأسست هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عام 2000، وتعمل على النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير عبد القادر رمضان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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