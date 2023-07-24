تخوض شركة أوريدو للاتصالات القطرية ومجموعة زين للاتصالات الكويتية وشركة تاسك تاوز هولدينغ لأبراج الاتصالات ومقرها في الإمارات مفاوضات لإنشاء شركة مستقلة لأبراج الاتصالات، بحسب بيان مشترك نشرته زين يوم الاثنين.

وتعمل أوريدو في 10 بلدان في العالم، فيما تتوفر خدمات شركة زين في 7 دول، بينما تُعتبر تاسك تاورز أكبر شركة أبراج اتصالات مستقلة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق البيان، فستواصل الشركات الثلاثة إجراء المفاوضات بهدف توقيع اتفاقيات نهائية في الربع الثالث من عام 2023.

لكن الصفقة المحتملة لا تزال خاضعة للاتفاق على الشروط النهائية، وتوقيع الاتفاقيات النهائية، والحصول على جميع الموافقات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب عوامل أخرى، بحسب البيان.

ماذا نعرف عن الشركة المزمعة؟

تتعلق المفاوضات بدمج ما يقرب من 30 ألف من أصول أبراج الاتصالات في قطر والكويت والجزائر وتونس والعراق والأردن في شركة أبراج مستقلة.

وستكون شركة الأبراج الناتجة عن الشراكة مملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الشركات الثلاثة.

وستعمل الشركة الجديدة -التي يتوقع أن تكون أكبر شركة أبراج اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- على توفير البنية التحتية كخدمة في جميع أنحاء المنطقة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا