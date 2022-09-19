وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء فى التعاون مع مجموعة الشحن العالمية "ميرسك" لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاءت توجيهات الرئيس المصري خلال اجتماعه يوم الاثنين مع رئيس مجموعة ميرسك سورين سكو، لبحث التعاون بين مصر والمجموعة في ما يتعلق بإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية منشور على صفحته على فيسبوك.

واستعرض رئيس ميرسك مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر باستثمارات بقيمة 15 مليار دولار، سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات، وفق البيان.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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